На Донбассе в пятницу восемь военных получили ранения, один из них - погиб

В пятницу, 13 сентября, боевики на Донбассе 22 раза нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия ", - говорится в сообщении штаба ООС.

14 обстрелов произошло в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", восемь обстрелов - в районе ответственности группировки "Север".

Сообщается, что восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести во время выполнения боевых задач, один из них - погиб.

"Вчера, в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства выясняет рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командования воинской части.

Напомним, что 12 сентября на Донбассе было 23 обстрела, погиб один военный. 11 сентября в результате 18 обстрелов погибли двое военных, еще один был ранен.