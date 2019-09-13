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В мукачевской школе произошло массовое отравление, три ребенка в реанимации (Обновлено)

По предварительной информации, дети отравились газом.

В мукачевской школе произошло массовое отравление, три ребенка в реанимации (Обновлено)
Архивное фото
Фото: vikka.ua

На Закарпатье в городе Мукачево произошло массовое отравление детей в школе, три ребенка попало в реанимацию. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на главврача Закарпатской областной детской больницы.

Отмечается, что пока неизвестно чем именно отравились дети. Трое из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации областной детской больницы.

Обновление. Mukachevo.net отмечает, что в больницу поступило трое школьников с потерей сознания, судорогами, а еще трое - с отравлением средней тяжести. Позже одного ребенка довезли родители. Все дети жаловались на сильную головную боль и тошноту.

Состояние детей, находящихся в реанимации более-менее стабильное.

"Укринформ" сообщает, что это ученики из мукачевской школы №10. Инцидент произошел на перемене, среди учащихся в 5 и 6-ом классе.

По предварительной информации полиции, дети отравились газом из баллончика. По показаниям, которые предоставили полиции в школе, дети почувствовали резкий запах, после чего им стало плохо. "Сейчас полиция проверяет эту информацию, а также выясняет, кто распылил газ в школе", - цитирует агентство пресс-секретаря Мукачевского отдела полиции.

Напомним, в начале сентября сообщалось, что в поселке Авангард под Одессой произошло массовое отравление шаурмой. В результате этого, госпитализировали 37 человек - у всех симптомы гастроэнтероколита.

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