Регламентный комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от работы на 5 заседаний
Регламентный комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от работы на 5 заседаний
Первый бунт на корабле «слуг»
Первый бунт на корабле «слуг»
Церковный реванш депутата Новинского
Церковный реванш депутата Новинского
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Павел Гриб объяснил, почему не поздоровался с Зеленским
Павел Гриб объяснил, почему не поздоровался с Зеленским
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Дочь Цемаха сообщила, что возвращается с отцом "домой"
Дочь Цемаха сообщила, что возвращается с отцом "домой"
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
ГлавнаяОбществоЖизнь

Из-за горящих торфяников под Харьковом отменили занятия в школе и детсадах

Угрозы распространения огня на полигон нет, но местные жители задыхаются от дыма.

Из-за горящих торфяников под Харьковом отменили занятия в школе и детсадах
Фото: Чугуевский горсовет

На военном полигоне в Башкировке (Харьковская область) продолжают гореть отдельные очаги торфяников. Ситуация на полигоне контролируется, угрозы распространения огня на территорию складов ракетно-артиллерийского вооружения нет. Об этом сообщила городской голова Чугуева Галина Минаева, пишет местное издание "Харьков Тудей".

По данным Чугуевского горсовета, уровень загрязнения воздуха не соответствует санитарным нормам. Из-за этого с 13 до 16 сентября включительно приостановлен образовательный процесс в Клугино-Башкировской школе, детском саду №2, такую же рекомендацию получил детский сад "Веселочка" при военной части в Башкировке.

По информации представителя регионального медиацентра Минобороны Виталия Саранцева, к 19.00 12 сентября удалось потушить примерно 30 % тлеющих торфяников (до одного гектара).

"Из-за сильной задымленности местности точный масштаб потушенных участков определить трудно. Огонь не распространяется. Работы по тушению начались в 6.00. Количество личного состава и техники, задействованных в тушении, остается неизменной: 70 человек, 14 пожарных машин и инженерная техника: БАТ-2, ИМР-2, ГПМ-54", - сообщил Саранцев.

По данным ГосЧС, для тушения пожара привлекается вертолет МИ-8, который сделал 28 сбросов воды.

Напомним, тлеющие торфяники беспокоят жителей Чугуевского района третью неделю. Торфяники находятся на территории полигона 92-й бригады в Башкировке, дым застилает окрестности Чугуева, Малиновки, запах гари по вечерам ощущают даже жители окраин Харькова - Восточного и района ХТЗ.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также