Украинец, обвиняемый в США за кибератаки, признал в суде свою вину

34-летний гражданин Украины Федор Гладырь в федеральном суде в американском Сиэтле признал себя виновным по обвинению в совершении кибератак и мошенничестве в обмен на снятие остальных обвинений. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на адвоката украинца.

По слвоам адвоката, Гладырю грозит 25 лет заключения. Но в случае, если бы он отказался от сделки, суммарная сума заключения по разным обвинениям против него "могла бы исчисляться многими десятилетиями и веками".

Гладырь и еще двое граждан Украины проходят по делу о хакерской группе FIN7. По данным властей США, эта группа похитила данные около 15 млн кредитных и дебетовых карт компаний Chipotle и Arby. ФБР утверждает, что похищенные карты часто продавались на подпольных рынках.

Федор Гладырь был экстрадирован из Германии в 2018 году и предстал перед судом осенью того же года. Второй обвиняемый, экстрадированный из Испании гражданин Украины Андрей Колпаков появился 3 июня перед федеральным судом в американском Сиэтле. Третий человек, Дмитрий Федоров, в Польше ожидает экстрадиции в США.