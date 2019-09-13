В Киеве зарегистрированы только 30 хостелов, остальные работают нелегально, - КГГА

В Киеве только 30 хостелов работают легально и платят все налоги и сборы. Реального количества хостелов, которые работают без регистрации, в КГГА нет. Об этом накануне заявила замглавы КГГА Марина Хонда, сообщает пресс-служба ведомства.

"Вопрос проблемных хостелов в Киеве стоит очень остро. В Украине до сих пор нет четкого законодательного определения понятия "хостел". Только 30 таких заведений работают на законных основаниях. На сегодня по подсчетам районов, основанные на жалобах жителей, нам известно, что в Киеве 233 хостела работают нелегально. Но сколько их существует на самом деле - сказать довольно трудно", - отметила Хонда.

Проблема нелегальных хостелов заключается не только в том, что они не платят налоги и туристический сбор. Существуют случаи, когда хостел расположен в доме, где не установлены счетчики, поэтому платить за коммунальные услуги приходится всем жителям дома. Кроме того, они не соответствуют санитарным нормам и работают с многочисленными нарушениями, которые мешают жителям домов.

Для решения проблемы администрация намерена создать спецгруппу, которая должна будет находить такие хостелы и прекращать их деятельность.

Напомним, в августе при пожаре в гостинице-хостеле "Токио Стар" в Одессе погибли 9 человек. Расследование установило, что в заведении были серьезные нарушения пожарной безопасности, но инспекторов ГосЧС не допустили к проверке. Подозрения в служебной халатности выдвинуты двум совладельцам хостела и старшему администратору.