На трассе Киев-Одесса ограничено движение из-за перевернувшегося бензовоза

На трассе М-95 Киев-Одесса в районе Виты Почтовой сегодня попал в ДТП бензовоз. Движение в направлении Киева временно ограничено, сообщает патрульная полиция Киевской области.

По предварительной информации, которую удалось установить патрульным, водитель автомобиля Газ 31029 внезапно выехал на соседнюю полосу попутного движения и не справился с управлением. Это привело к наезду последнего на бетонный отбойник и в дальнейшем к столкновению с бензовозом.

Из-за удара машины, водитель бензовоза не справился с управлением. Бензовоз перевернулся, перекрыв две полосы движения в направлении города.

На месте происшествия работает бригада ГосЧС и следственно-оперативная группа. Водитель бензовоза госпитализирован.