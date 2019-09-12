По всей Украине сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"12-16 сентября в Украине, кроме Карпат, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. В Киеве и Киевской области 12-16 сентября - чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, начала сентября в большинстве областей Украины объявлен самый высокий уровень пожарной опасности и были введены некоторые ограничения для граждан. Так, временно запрещается посещать хвойные леса, заезжать в лес на автомобилях и разводить костры в лесопосадках.

Напомним, 11 сентября в Вышгородском районе Киевской области местный житель решил сжечь сухую траву в своем дворе. Однако, огонь быстро перебросился с его участка на другие и в итоге сгорели три дома, пять автомобилей, три гаража и трактор.