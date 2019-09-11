Церковный реванш депутата Новинского

Во времена Порошенко, Новинский был главным оппонентом власти по религиозным вопросам. Он неоднократно выступал против автокефалии, обращался в Конституционный суд для отмены церковных законопроектов , обещался защищать Киево-Печерскую лавру . Но при прошлой власти попытки Новинского что-либо изменить были тщетны. И он решил попробовать уже при новой. Депутат зарегистрировал два законопроекта: № 1104 и № 1107 . В них и разбираемся.

Народный депутат Вадим Новинский ‒ незаурядная личность в украинской политике. Он не только один из богатейших парламентариев последних трех созывов, но и один из наиболее медийных пророссийских депутатов. В отличие от других, интересы Новинского не ограничиваются только лишь заводами-пароходами, он известен как один из главных покровителей Московского патриархата. Его также называют главным спонсором этой церкви.

Фото: facebook/Успенская Киево-Печерская Лавра

Архитектура государственно-церковных отношений

Первый документ комплексный и предлагает изменения сразу в несколько законов в вопросе деятельности религиозных организаций.

Во-первых, Новинский хочет изменить порядок регистрации религиозных организаций. Он предлагает из Закона «О государственной регистрации...» убрать пункт о центральном органе по вопросам религий, а также вывести религиозные организации из списка юрлиц, которые регистрируются по-особенному. То есть, фактически он хочет применить к религиозным организациям обычные правила юрлиц.

Это кардинальным образом поменяет всю архитектуру государственно-церковных отношений. Дело в том, что у нас действует, условно говоря, французская модель. Это когда каждая община ‒ отдельное, самостоятельное юрлицо, и она входит в церковную юрисдикцию лишь в религиозном плане, но юридически, в том числе в вопросах собственности, земли и недвижимости ‒ это самостоятельная единица.

Против этого выступала УПЦ (МП). Они хотели, чтобы в Украине была такая же система, как и в России. Там церковь ‒ это пирамидальная структура, а община ‒ это филиал. Фактически все нулевые Московский патриархат лоббировал эту идею под лозунгом «Церкви нужно предоставить статус юридического лица». Чтобы пирамидальная структура могла развивать сеть приходов-филиалов. Государство это отказывалось делать. Тогда в УПЦ (МП) пошли другим путем. В общины религиозных организаций и епархий фактически внедряли эту модель, что противоречило законодательству. Минкульт в 2016 г. отказался регистрировать такие уставы и это породило целую эпопею, когда Киевская митрополия УПЦ (МП) судилась с Министерством культуры.

Фото: Макс Требухов

Так вот, Новинский теперь хочет, чтобы у государства не было возможности бороться с такими схемами, и фактически планирует реализовать в украинском правовом поле российскую модель государственно-церковных отношений.

Переходы общин всё?

Во-вторых, Новинский фактически хочет уничтожить возможность переходов общин из одной церкви в другую. И делает это весьма грамотно. Он не лишает общину права на смену юрисдикции, ведь тогда бы это противоречило базовым правам на религиозную свободу, которые включают в себя право коллективно менять свою религиозную веру и/или принадлежность. Это право защищено Всемирной декларацией прав человека и Европейской конвенцией по правам человека. И если бы депутат предложил это в законопроекте, то это можно было бы опротестовать в ЕСПЧ. Именно поэтому Новинский, а точнее его юристы, оставили возможность общине поменять юрисдикцию, но при этом добавили странный пункт:

«Держава визнає право релігійної громади на її підлеглість у канонічних і організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за її межами релігійним центрам (управлінням) і вільну зміну цієї підлеглості шляхом виходу осіб, які бажають змінити підлеглість зі складу релігійної громади та утворення нової релігійної громади...».

Довольно странный в юридическом плане пункт, поскольку и без него человек мог перейти в другую юрисдикцию, просто выйдя из своей общины. Для этого не нужно вносить правки в закон, это право у людей и так было. Но, по моему мнению, эти правки внесены специально для затруднения переходов общин. Тут следует понимать психологию сельских приходов. А ведь именно в селах и происходят конфликты, поскольку в населенном пункте, зачастую, только один храм, и перейти в другой просто нет физической возможности. Как правило, люди там не знакомы с законодательством в сфере религии. И если правки Новинского будут проголосованы, то любую инициативу перехода в ПЦУ можно будет развернуть. Мол, хотите перехода – пожалуйста, но в индивидуальном порядке, а храм останется за Московским патриархатом.

Фото: Макс Требухов

Это дает сразу три тактических преимущества. Во-первых, храм остается УПЦ (МП), а, значит, группе ее сторонников не нужно искать себе молитвенное помещение, как это бывает, когда большинство общины переходит в ПЦУ. Во-вторых, создаются проблемы для самой ПЦУ. Теперь ее новым верующим нужно регистрировать новую общину, искать землю и недвижимость, строить дом для прикомандированного священника и так далее. В-третьих, это позволяет сохранить УПЦ (МП) пышную статистику своих общин и дальше на различных международных площадках представлять себя как церковь большинства.

Но и ритуально оставленная возможность всей общине поменять юрисдикцию сильно усложнена. Во-первых, она возможна только если ведется список членов общины. В украинских реалиях таким занимаются только протестанты, а у православных таких списков, как правило, нет. Это уже делает невозможным любые переходы. Но и это еще не все. Кроме списка членов прихода, нужно чтобы такое решение принимал компетентный орган управления, проголосовав все по процедуре, утвердив решение ¾ общего количества (!) членов органа управления, а не просто присутствующих.

В общем Новинский в этом плане подобен Зеленскому с законом об импичменте. Формально процедура есть, но реализовать ее практически невозможно.

И снова «самоидентификация»?

Но самое забавное, что, подав правки Новинский, фактически предлагает то, против чего сам громче всех протестовал. Вот его текст:

«Особа має право визначити свою належність до релігійної громади шляхом самоідентифікації із релігійною громадою, у випадку, якщо це передбачено статутними документами цієї релігійної громади. Підтвердженням самоідентифікації особи із конкретною релігійною громадою є постійна активна участь її у статутній діяльності цієї релігійної громадита факт постійного проживання на території, де релігійна громада здійснює свою статутну діяльність як місцева релігійна організація».

Фото: Макс Требухов

Фактически эти правки списаны с законопроекта № 4128 депутата Еленского, коллеги Новинского по Комитету культуры и духовности прошлого созыва. Вот текст его законопроекта:

«Належність особи до релігійної громади визначає її самоідентифікація із цією релігійною громадою, підтвердженням чого є участь у релігійному житті конкретної громади».

Но комичность ситуации даже не в том, что Новинский сплагиатил законопроект, а в том, что он сам против него выступал. Вот он в интервью телеканалу 112 критикует термин самоидентификация:

«Они хотят ввести такое понятие, как "самоидентификация", когда любой человек, который хоть раз зашел в храм, считает себя прихожанином этого храма. И будут ездить бригады по всей стране в камуфляжах с балаклавами, заходить в храм, ставить свечку и требовать созвать собрание прихода и на этом собрании принимать решение о переходе этого храма под юрисдикцию Киевского патриархата. Это будет бойня в каждом селе, в каждом городе за это. Неужели авторы этого законопроекта не понимают, что они ставят Украину на грань межрелигиозной войны?».

Дальше – больше. Идея с самоидентификацией была официально осуждена Синодом УПЦ (МП) 27 мая 2017 г. (журнал № 10). Данный законопроект настолько взбудоражил Московский патриархат, что сам патриарх Кирилл обратился к лидерам Нормандской четверки, генсекам ООН и Всемирного совета церквей, а также Папе Римскому с официальным письмом. В нем глава РПЦ недвузначно намекал, что принятие этого законопроекта способно «способно еще более осложнить реализацию Минских соглашений».

Получается Вадим Владиславович делает все то, против чего всячески выступала его родная церковь? Ведь термин «самоидентификация», предложенный Еленским, так и не попал в финальную версию законопроекта и попал в Закон. Таким образом, даже нельзя сказать, что Новинский просто использует существующую версию действующего Закона. Нет, он именно что предлагает ввести в правовое поле термин «самоидентификация». Интересно, услышим ли мы протесты Московского патриархата на сей счет, как это было ранее?

Фото: facebook/Вадим Новинский

Поочередное пользование

Также Новинский предлагает убрать очень важный абзац из Закона. Это право не согласных с переходом в другую общину на пользование храмом на договорных основаниях. Фактически, когда принимался этот Закон в январе сего года, этот пункт должен был защищать верующих УПЦ (МП), чтобы им было где молиться. Но Вадим Владиславович, решил, что безусловное право верующим не нужно, поэтому предложил условие взаимного пользования храма – если все стороны согласны.

Раньше, если кто-то не согласен, то местная власть заключала односторонние договора с каждой стороной. Теперь этого делать нельзя. И выходит интересная ситуация. Когда верующие УПЦ (МП) составляют большинство – то они не разрешают представителям ПЦУ служить в их храме.

Вот памятка священникам УПЦ (МП) с резолюцией митрополита Онуфрия от 2 сентября 2015 г. с комментарием: «Почергових служінь, за православними канонами, не може бути» (орфография сохранена).

Фото: предоставлено автором Фото: предоставлено автором

Однако, когда община почти полностью переходит в ПЦУ, в Московском патриархате хватаются за последнюю соломинку и предлагают служить по очереди, словно забывая благословение митрополита Онуфрия.

Так вот, если правки Новинского станут Законом, то УПЦ (МП) сможет легально отказывать в служении по очереди, когда они в большинстве, но будут проситься служить, когда будут в меньшинстве. Ведь митрополит Епифаний заявил, что ПЦУ готова на совместное пользование храмами.

Также запрещается государству досрочно разрывать договора аренды земли и недвижимости. А изымать и передавать здания можно только с разрешения религиозной организации (представьте, чтобы митрополит Павел (Лебедь) дал согласие на передачу ПЦУ Киево-Печерской Лавры) или по решению суда, которое вступило в силу (а затягивать судебные процессы у нас умеют).

Кроме всего прочего, Новинский хочет еще и изъять статью про особый статус Андреевской Церкви и вероятно, таким образом, подготовить почву для выселения оттуда представительства Вселенского патриархата.

Фото: Макс Требухов

В своих правках Новинский фактически планирует отыграть процесс переименования УПЦ в церковь Московского патриархата. Он просто вычеркивает из текста Закона все абзацы про церковь, центр которой в стране-агрессоре. Это и не удивительно, ведь после того, как этот вопрос застрял в Конституционном суде, у нардепа не остается вариантов, как препятствовать этому процессу.

Уголовная ответственность

Второй законопроект № 1107 устанавливает криминальную ответственность за препятствование деятельности религиозных организаций. «Просто препятствование» ‒ от 85 до 170 тыс. грн или срок до 3-х лет. Такие же действия совершенные должностным лицом или приведшие к захвату имущества – от 170 до 425 тыс. грн или срок от 3-х до 6-ти лет. Такие же действия, совершенные группой людей – срок от 6-ти до 8-ми лет.

Размытость понятия деятельность религиозной организации откроет широкое поле возможностей правоохранительным органам преследовать тех, «кого надо». Однако такие формулировки могут довести ситуацию до абсурда. Вплоть до того, что нельзя будет отключать коммуникации за неуплату, ведь это тоже препятствование деятельности.

Но в целом понятно, что речь идет о тех же переходах. Т.е. теперь группу местных верующих, которые хотят перейти в другую юрисдикцию вместе с храмом, можно будет засадить за решетку или припугнуть штрафами, которые как для сельской местности просто космические.

Фото: EPA/UPG

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В общем, Вадим Владиславович не сидит сложа руки и пытается разными способами отыграть назад правила игры на церковном поле. Забрать Андреевскую Церковь, отменить переименование церкви Московского патриархата, разрушить украинскую архитектуру государственно-церковных отношений и заменить ее российской моделью, а самое главное – заблокировать процесс переходов. А кто не согласен – тому впаяют «двушечку».

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