Сьогодні, 20 лютого, це унікальне видання презентували в Києві. Воно покликане стати місточком для обʼєднання православних християн в Україні.

Фото: Макс Требухов

Вселенський Патріарх Варфоломій благословив новий обʼєднавчий переклад Нового Завіту українською мовою.

Це видання покликане стати місточком для обʼєднання православних християн в Україні, що є одним із пріоритетів діяльності Ставропігії Вселенського Патріархату в Україні.

Книга видана коштом анонімного жертводавця та протоієрея Богдана Гулямова, а створення електронної версії та надання у вільне користування файлу, готового до друку, стало можливим завдяки фінансовій підтримці Української Православної Церкви США.

Фото: Макс Требухов

Обʼєднавчий український переклад (ЕUM) Нового Завіту українською мовою був здійсненний з оригінальних текстів грецькою мовою. Це видання - не механічний переклад українською мовою з грецької, а велика багатолітня жива богословська дискусія і складна робота, щодо тлумачення священного тексту, що є дійсно унікальним явищем в історії українського Православ’я.

Початок роботи над цим текстом перекладу Нового Завіту українською мовою сягає 2012 року, коли ініціативна група фахівців відчула потребу в якісному перекладі Нового Завіту українською мовою. Завдяки зусиллям Ставропігії Вселенського Патріархату в Україні переклад був завершений та виданий. Це видання Нового Завіту буде поширюватися безкоштовно для всіх охочих.

Фото: Макс Требухов

Це вже третє видання здійснене Ставропігією Вселенського Патріархату в Україні, у рамках проєкту Об’єднавчого українського перекладу народжене у час повномасштабної російської агресії.

У четвер, 20 лютого, це унікальне видання презентували в Києві.

У презентації видання взяли участь, зокрема, Екзарх Вселенського Патріарха в Україні - єпископ Михайло Команський, перекладачі, видавці та учасники експертної групи обʼєднавчого українського перекладу (ЕUM).

Фото: Макс Требухов Екзарх Вселенського Патріарха в Україні єпископ Михайло Команський

Це - не перший переклад Нового Завіту українською мовою, але вперше цей переклад здійснено спеціально для широкого загалу. “Раніше перекладали, маючи на увазі, що основна аудиторія – священнослужителі та студенти духовних закладів освіти. Наразі ж текст адаптовано для зручності сприйняття звичайним читачем”, – пояснив екзарх Голова Ставропігії Вселенського патріарха в Україні Михайло Команський (Аніщенко).

Цікаво, що робота над перекладом почалася ще за життя Блаженнійшого митрополита Володимира (Сабодана) і була завершена за понад десять років по його смерті, – на чому наголосив митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко), який також був присутній на презентації видання.

Фото: Макс Требухов Екзарх Вселенського Патріарха в Україні єпископ Михайло Команський та митрополит Переяславський і Вишневський Олександр (Драбинко), праворуч

Слід зауважити, що PDF-файл перекладу є відкритим, відтак кожен бажаючий може видрукувати додаткові примірники в будь-якій точці світу.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов