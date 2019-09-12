Комитет Рады рекомендовал досрочно прекратить работу всех членов ЦИКа
Комитет Рады рекомендовал досрочно прекратить работу всех членов ЦИКа
Натан Щаранский: «В Украине все сводится к тому, оправдал ли президент ожидания или нет»
Натан Щаранский: «В Украине все сводится к тому, оправдал ли президент ожидания или нет»
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
Рада собралась отменить паевой взнос при строительстве
Рада собралась отменить паевой взнос при строительстве
НАБУ задержало и.о. главы Службы автодорог Николаевской области (обновлено)
НАБУ задержало и.о. главы Службы автодорог Николаевской области (обновлено)
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
Церковный реванш депутата Новинского
Церковный реванш депутата Новинского
Глава МВД Эстонии предложил отменить безвизовый въезд для украинцев
Глава МВД Эстонии предложил отменить безвизовый въезд для украинцев
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Полиция задержала женщину, подозреваемую в поджоге леса в Чернобыльской зоне

Женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям.

Полиция задержала женщину, подозреваемую в поджоге леса в Чернобыльской зоне

Полиция задержала женщину по подозрению в причастности к пожару в Чернобыльской зоне.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

"В ходе оперативно розыскных мероприятий полиция установила личность подозреваемого в поджоге. Ею оказалась жительница с. Старые Соколы Иванковского района. Женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после - перешел на Чернобыльскую зону", - говорится в сообщении.

На данный момент пожар продолжается, для тушения применена специальная пожарная техника, также пожарные привлекли авиацию.

Подозреваемая женщина дает показания следователям.

Открыто уголовное производство по ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также