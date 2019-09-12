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В течение дня на Донбассе зафиксировано 12 обстрелов со стороны боевиков

Наемники РФ применяют минометы запрещенных калибров, гранатометы и стрелковое оружие.

В течение дня на Донбассе зафиксировано 12 обстрелов со стороны боевиков
Фото: Макс Левин

Сегодня в течение дня вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: в районе Пищевика, Водяного, Новогнатовки, Верхнеторецкого и Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» обстрелы зафиксированы у населенных пунктов Зайцево, Новгородское, Крымское, Травневое и Луганское.

Информации о потерях на данный момент нет.

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня.

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