В Чернобыльской зоне продолжают тушить пожар на 14 гектарах леса. Об этом сообщает Госслужба по ЧС Киевской области на фейсбуке.

Отмечается, что 14 гектаров леса в Чернобыльской зоне горит отдельными ячейками, горит лесная подстилка, местами переходящая в верховой пожар.

Фото: Головне управління ДСНС України у Київській областіФБ

Кроме того, в сообщении службы указано, что возле села Новые Соколы Иванковского района также горит 6 га леса.

«Сейчас к тушению пожара привлечены 101 человек и 12 единиц техники. Также привлечена авиациа: 2 самолета АН-32П и вертолет Ми-8 », - подчеркивается в сообщении Госслужбы. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Фото: Головне управління ДСНС України у Київській областіФБ

Напомним, возгорание лесной подстилки возле села Новые Соколы началось еще в среду днем.

Фото: Головне управління ДСНС України у Київській областіФБ

Северная часть Иванковского района находится в Чернобыльской зоне отчуждения, село Новые Соколы – на расстоянии более 50 км от Чернобыля.

10 сентября лес загорелся возле станции метро "Лесная" в Киеве. Есть версии, что пожар возник в результате поджога сухостоя. В прошлом году на этом участке было уничтожено около 400 хвойных насаждений путем отравления.