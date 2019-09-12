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Деятельностью Зеленского довольны 71% украинцев, - опрос

Более 90% опрошенных поддержали снятие депутатской неприкосновенности.

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» за 6-10 сентября, 71% украинцев довольны деятельностью президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте «Рейтинга».

О противоположном мнении относительно работы президента заявили 11% опрошенных респондентов, 18% - не смогли сформировать свое отношение к Зеленскому.

В общей сложности, 55% респондентов считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 18% - в неправильном, и 26% не определились по этому вопросу.

Более оптимистичной в этом вопросе оказалось молодое население и избиратели «Слуги народа». Больше пессимизма наблюдается среди старших сторонников партий Порошенко «Европейская Солидарность» и ОПЗЖ.

Правительство премьер-министра  Алексея Гончарука положительно оценило 29% украинцев, 11% - отрицательно, а две трети пока не смогли дать оценку его работе. В то же время, работой новой Верховной Рады довольны 39% респондентов, недовольны - 16%. Затруднились оценить - 45%.

Большинство опрошенных (более 90%) поддерживают досрочное прекращение полномочий нардепов за кнопкодавство и прогулы, уменьшение количества депутатов с 450 до 300, а также снятие депутатской неприкосновенности.

Более 70% респондентов также поддерживают предоставление законодательной инициативы народу, расширение полномочий президента при назначении руководителей НАБУ и САП. Кроме того, 70% поддерживают идею увеличения полномочий омбудсменов.

Опрос проводился по выборочной совокупности среди 2500 респондентов с помощью личного интервью. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,0%.

Напомним, согласно опросу, проведенному берлинским Центром восточноевропейских и международных исследований в феврале-марте этого года - большинство жителей Донбасса считают "ДНР" и "ЛНР" частью Украины. В частности, 54,5% респондентов из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" считают эти территории частью Украины.

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