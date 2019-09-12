Минобразования назвало одним из своих приоритетов изменения в дошкольном образовании

Дошкольное образование должно обеспечить развитие навыков общения с внешним миром у детей.

Министр науки и образования Анна Новосад назвала одним из приоритетов работы министерства - изменения в дошкольном образовании. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции.

По ее словам эффективное дошкольное образование обеспечит детям развитие навыков общения с внешним миром, понимания своих эмоций и эмоций других людей, а также других умений, необходимых для успешного обучения в школе.

Изменения в дошкольном образовании будут внедрять не только путем строительства новых детских садов, но и путем разнообразия программ обучения, а также повышением престижности профессии воспитателя.

Напомним, в июле сообщалось, что предыдущий Кабинет министров решил провести реформу оплаты труда в образовании, которая позволит существенно повысить зарплаты.

Цель реформы - вывести минимальный должностной оклад на четыре прожиточных минимума, предусмотренные законодательством.