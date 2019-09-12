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В Киеве жители Троещины блокировали движение городской электрички

На маршрут вышли четыре состава, вместо восьми.

В Киеве жители Троещины блокировали движение городской электрички
Фото: facebook.com/groups/VosRa

В Киеве пассажиры городской электрички перекрыли железнодорожные пути в районе станции "Троещина-2".

Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

Отмечается, что основные претензии граждан заключались в том, что электричка ездит не по расписанию, а часть рейсов вовсе отменены.

В частности, сообщается, что по техническим причинам на маршрут вышли четыре состава, вместо восьми.

На видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, ранее киевляне блокировали движение городской электрички из-за часового опоздания.

"Укрзализныця" готова за 500 млн гривен забрать городскую электричку Киева на свой баланс.

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