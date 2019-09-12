В Киеве пассажиры городской электрички перекрыли железнодорожные пути в районе станции "Троещина-2".
Об этом сообщают пользователи в соцсетях.
Отмечается, что основные претензии граждан заключались в том, что электричка ездит не по расписанию, а часть рейсов вовсе отменены.
В частности, сообщается, что по техническим причинам на маршрут вышли четыре состава, вместо восьми.
На видео присутствует ненормативная лексика.
Напомним, ранее киевляне блокировали движение городской электрички из-за часового опоздания.
"Укрзализныця" готова за 500 млн гривен забрать городскую электричку Киева на свой баланс.