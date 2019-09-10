"Слуга народа" готовит законопроект о выборах в Киеве на 8 декабря

Фракция «Слуга народа» готовит проект закона «О столице», который, возможно, откроет путь к проведению внеочередных выборов в Киеве на 8 декабря.

Парламентская фракция партии "Слуга народа" готовит проект закона "О столице", который, возможно, откроет путь к проведению внеочередных выборов в Киеве на 8 декабря. Об этом LB.ua рассказали источники в партии.

"Теоретически могут выборы быть 8 декабря, а могут и не быть. Зависит от того, как успеем написать законопроект, подать и провести по процедуре", - рассказал один из нардепов.

Одним из наиболее вероятных кандидатов на Киев от "Слуги народа" считается Александр Ткаченко. Вместе с тем, по данным LB.ua, он категорически отказался претендовать на пост главы КГГА.

"Выборы - да, КГГА - нет", - передают позицию Ткаченко источники.

В команде Зеленского предполагали, что после решения Кабмина Виталий Кличко сам откажется от должности и "выборы можно будет провести чужими руками". Однако этого не случилось, и теперь вопрос Киева завис в воздухе.

Таким образом в партии власти возникла проблема с поиском кандидата на главу КГГА.

Вместе с тем местные выборы по всей стране в "Слуге народа" в этом году решили не проводить. Согласно Конституции, плановые местные должны состояться в последнее воскресенье октября 2020 года, однако сейчас рассматривается опция перенести их каким-либо образом на весну.