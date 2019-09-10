Парубия допросили в ГБР по "делу о сенсорной кнопке"

Детективы государственного бюро расследований допросили экс-спикера Рады, депутата Андрея Парубия. Об этом сообщает издание УНН.

Согласно сообщению, допрос касался дела об установке сенсорной кнопки.

"Когда проводилось тестирование на предмет того, как работает сенсорная кнопка, работники ГБР и СБУ захватили Центр управления компьютерной системой и блокировали несколько дней. Подчеркиваю, без решения суда. Даже зайдя в помещение Рады не как следователи, а как частные граждане, они заблокировали тестирования сенсорной кнопки. И сейчас, оказывается, они ведут уголовное производство относительно того, законно ли проводилось тестирование ", - рассказал Парубий.

Напомним, 27 августа Парубий заявил, что работники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины проводили следственные действия в Верховной Раде. Позже он заявил, что следователи ГБР и СБУ заблокировали центр управления системой "Рада-3" 23 августа во время общего тестирования.

В тот же день директор ГБР Роман Труба пояснил, что следователи проводили "обзор" центра управления системой "Рада".