Фото: Анна Стешенко

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований 23 августа провели следственные действия в здании Верховной Рады и продолжили их во вторник, 27 августа.

Об этом на брифинге во вторник рассказал спикер парламента Андрей Парубий.

По его словам, 23 августа должна была состояться процедура тестирования общей нагрузки системы "Рада".

"За 10 минут до того, как должно было начаться общее тестирование, когда 450 сотрудников Верховной Рады уже были в ожидании зайти в зал и провести тестирование, в помещение Верховной Рады Украины без приглашения, без официального предупреждения, без решения суда зашли 12 следователей, сотрудников Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований", - рассказал Парубий.

Следователи зашли в компьютерный центр Верховной Рады и заблокировали его работу.

Фото: Анна Стешенко

В Государственном бюро расследовании сообщили, что центральный аппарат Бюро при поддержке СБУ проводит досудебное расследование по ст.363 Уголовного кодекса, которое касается возможных нарушений должностными лицами аппарата Верховной Рады правил эксплуатации ЭВМ и автоматизированных систем путем внедрения сенсорной клавиши.

"То есть факт внедрения сенсорной клавиши ГБР рассматривает как основание для открытия уголовного производства против сотрудника аппарата Верховной Рады Украины", - заявил Парубий.

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Напомним, 23 августа один из лидеров партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук, который будет претендовать на пост первого вице-спикера, анонсировал переход на новую систему голосования "Рада-4".

Он заявил, что сенсорной кнопки там не будет, потому что это "такая вещь, которая просто реагирует на тепло человека".