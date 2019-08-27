"Слуга народа" намерена создать подкомитет по надзору за спецслужбами

"Слуга народа" разрабатывает законопроект о создании комитета по надзору за спецслужбами

Партия "Слуга народа" намерена создать в новом парламенте подкомитет по надзору за спецслужбами.

Об этом в интервью LB.ua рассказала избранная народная депутатка от "СН" Анна Коваленко.

"Согласно закону "О комитетах Верховной Рады", они формируются сразу после выборов, в ходе дальнейшей работы парламента создать их невозможно. Поэтому закон о создании комитета по надзору за спецслужбами фактически начнет действовать уже во время работы Рады следующего созыва. Наш парламент создаст подкомитет", - пояснила Коваленко невозможность сразу создать комитет.

По ее словам, членами подкомитета должны стать "люди, которые готовы разобраться в сфере и быть готовыми пройти через определенные ограничения".

"Они (члены подкомитета, - ред.) должны быть готовыми к системной работе, анализировать законодательные акты, регулирующие деятельность спецслужб и практику их использования, делать соответствующие запросы, взаимодействовать со Счетной палатой, участвовать в определении бюджетной политики и многое другое. И главное, чтобы туда не попали нардепы, которые потенциально уязвимыми к воздействиям иностранных агентов или аффилированные с государством-агрессором", - сказала Коваленко.

Нардеп также выразила уверенность, что депутаты от партии ОПЗЖ не смогут работать в подкомитете.