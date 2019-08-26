Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Адилов прекратил сухую голодовку

Биляла Адилова перевели в камеру, где его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Один из фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Билял Адилов прекратил сухую голодовку. Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Сегодня обрадовала родственников Адилова. Сейчас его перевели в камеру, где его жизни и здоровью ничего не угрожает, он чувствует себя лучше", – рассказала его адвокат Людмила Тюренкова.

По ее словам, условия содержания Адилова улучшились, поэтому ее подзащитный прекратил голодовку. Также адвокат подчеркнула, что у Адилова начались проблемы с дыхательными путями, которые обострились у него из-за помещения в сырую камеру.

"Насколько я знаю, до этого у него проблем с дыханием не было. Сейчас наша первостепенная задача, всеми разрешенными законом способами добиться полного медицинского обследования и качественного лечения", – отметила она.

Билял Адилов 20 августа объявил сухую голодовку "в связи с ужасными условиями содержания в СИЗО". Он содержится в следственном изоляторе №1 российского Ростова-на-Дону.

Билял Адилов и еще 24 крымских татарина были задержани во время массовых обысков 27 марта 2019 года. 23 крымчан вывезли в Россию, один содержится в СИЗО Симферополя, еще один - Эдем Ячиков - исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта.

12 августа сообщалось, что фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" суд в РФ продлил арест до 15 ноября.

Верховный суд России запретил мусульманскую организацию "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список объединений, названных "террористическими". Защитники арестованных и осужденных по этому делу считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокаты отмечают, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.