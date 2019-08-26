"Слуга народа" готова выполнить требование МВФ о "сплите"

Партия "Слуга народа" готова выполнить одно из ключевых требований Международного валютного фонда о разделении полномочий Нацфинуслуг между Нацбанком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку ("сплит").

Об этом в интервью "Интерфаксу-Украина" сказал избранный депутат Даниил Гетманцев, который может возглавить финансовый комитет Верховной Рады.

"Некоторые его принятия не хотят, но мы все равно его поддержим. И не потому что Международный валютный фонд согласен, это вторично. Потому что деятельность комиссии финансовых услуг абсолютно не эффективна. Это признают все", - сказал он.

"В вопросе "сплита" мы настаиваем на реформировании органа, который не регулирует, а делает вид, что регулирует очень важные для страны отношения. И предложенная реформа нам кажется очень удачным вариантом", - добавил он.

Законопроект №2413а о "сплите" был внесен еще летом 2015 года. Он предполагает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг с передачей ее функций Национальному банку и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Нацбанку будут переданы в подчинение страховые компании, кредитные союзы, финкомпании, бюро кредитных историй, тогда как НКЦБФР будут переданы - негосударственные пенсионные фонды, эмитенты ипотечных сертификатов, фонды финансирования строительства/операций по недвижимости и доверительные общества.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман говорил, что проведение "сплита" – ключевой элемент программы Фонда.