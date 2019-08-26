​Богдан отметил День независимости Украины в Сен-Тропе
​Богдан отметил День независимости Украины в Сен-Тропе
Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
Зеленский еще не выбрал нового премьера: "Мне нравятся два человека"
Зеленский еще не выбрал нового премьера: "Мне нравятся два человека"
На свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика Вавриша
На свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика Вавриша
Неожиданное продолжение
Неожиданное продолжение
Рада планирует в первый день начать процедуру сокращения числа депутатов до 300
Рада планирует в первый день начать процедуру сокращения числа депутатов до 300
Порошенко и Аваков пожали руки на приеме у Зеленского
Порошенко и Аваков пожали руки на приеме у Зеленского
Порошенко объяснил, почему не пришел на Шествие достоинства
Порошенко объяснил, почему не пришел на Шествие достоинства
Зеленский передал Кравчуку право первого тоста на приеме ко Дню Независимости
Зеленский передал Кравчуку право первого тоста на приеме ко Дню Независимости
ГлавнаяПолитика

"Слуга народа" готова выполнить требование МВФ о "сплите"

"Деятельность комиссии финансовых услуг абсолютно не эффективна. Это признают все".

"Слуга народа" готова выполнить требование МВФ о "сплите"
Данило Гетманцев
Фото: Цензор

Партия "Слуга народа" готова выполнить одно из ключевых требований Международного валютного фонда о разделении полномочий Нацфинуслуг между Нацбанком и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку ("сплит").

Об этом в интервью "Интерфаксу-Украина" сказал избранный депутат Даниил Гетманцев, который может возглавить финансовый комитет Верховной Рады.

"Некоторые его принятия не хотят, но мы все равно его поддержим. И не потому что Международный валютный фонд согласен, это вторично. Потому что деятельность комиссии финансовых услуг абсолютно не эффективна. Это признают все", - сказал он.

"В вопросе "сплита" мы настаиваем на реформировании органа, который не регулирует, а делает вид, что регулирует очень важные для страны отношения. И предложенная реформа нам кажется очень удачным вариантом", - добавил он.

Законопроект №2413а о "сплите" был внесен еще летом 2015 года. Он предполагает ликвидацию Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг с передачей ее функций Национальному банку и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Нацбанку будут переданы в подчинение страховые компании, кредитные союзы, финкомпании, бюро кредитных историй, тогда как НКЦБФР будут переданы - негосударственные пенсионные фонды, эмитенты ипотечных сертификатов, фонды финансирования строительства/операций по недвижимости и доверительные общества.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман говорил, что проведение "сплита" – ключевой элемент программы Фонда.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также