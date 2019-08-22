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Совет финансовой стабильности считает основным риском задержку сотрудничества с МВФ

НБУ обнародовал годовой отчет о деятельности совета.

Совет финансовой стабильности считает основным риском задержку сотрудничества с МВФ
Фото: EPA/UPG

Совет финансовой стабильности считает основным риском для финансовой стабильности Украины задержку сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национального банка.

Отмечается, что НБУ обнародовал годовой отчет о деятельности совета по финансовой стабильности с августа 2018 года по июль 2019-го. Ключевым риском за этот период для финансовой стабильности страны называется пауза в сотрудничестве с МВФ.

Члены совета неоднократно подчеркивали необходимость продолжения активного сотрудничества с Фондом, которое "является залогом продолжения структурных реформ и рефинансирования внешнего долга по более низким ставкам". Также рассматривались вопросы урегулирования проблемной задолженности госбанков, предупреждения потенциальных негативных последствий неблагоприятного развития ситуации вокруг Приватбанка, а также улучшения финансового состояния Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Следовательно, в отчетном году совет утвердил и согласовал для обнародования рекомендации о работе банков государственного сектора с неработающими кредитами (NPLs), обсудил возможные пути урегулирования задолженностей государственных монополий перед государственными банками и признал необходимость формирования среднесрочной стратегии для госмонополий.

Также совет поддержал необходимость дальнейших изменений в системе гарантирования вкладов, в том числе имплементации директив Европейского Союза по расширению перечня участников системы гарантирования, системы раннего реагирования, механизма вывода банков с рынка, а также финансирования фонда гарантирования.

Была создана рабочая группа по внедрению мер урегулирования неплатежеспособности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, которая должна проработать с привлечением экспертов МВФ и Всемирного банка подходы, которые обеспечат платежеспособность фонда уже до конца 2019 года.

Напомним, 19 декабря 2018 года была утверждена программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. Первый транш в размере SDR1 млрд (около $1,4 млрд) был предоставлен сразу, больше денег не выделяли.

Миссия МВФ работала в Украине в мае, но уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Новый президент Владимир Зеленский пригласил миссию приехать в Украину еще раз после формирования нового Кабмина. Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что переговоры с МВФ возобновятся не ранее середины сентября.

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