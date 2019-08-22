Кабмин утвердил нового бизнес-омбудсмена

Кабинет министров 21 августа утвердил решение набсовета Совета бизнес-омбудсмена об избрании нового бизнес-омбудсмена.

С 12 октября эту должность получит бывший мэр Варшавы, член польского парламента Марцин Свенцицкий (Marcin Swiecicki), говорится в распоряжении №652.

Нынешний бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета еще в феврале 2019 года сообщил о своем решении не продлевать контракт, истекавший в мае, но потом согласился остаться на должности до октября.

Кабинет министров создал совет бизнес-омбудсмена как свой постоянно действующий консультативно-совещательный орган в 2014 году, средства для его финансирования выделил ЕБРР. В конце того же года Альгирдас Шемета был назначен бизнес-омбудсменом по борьбе с коррупцией в Украине. До этого занимал должность комиссара ЕС по вопросам налогообложения, по таможенным вопросам, статистике, аудиту и борьбе с мошенничеством.