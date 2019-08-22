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Открытие Киевского фуникулера после ремонта отложили из-за обнаруженной неполадки

Вытяжка троса после испытаний превысила допустимую норму

Открытие Киевского фуникулера после ремонта отложили из-за обнаруженной неполадки
Фото: EPA/UPG

Открытие Киевского фуникулера после ремонта отложили из-за отклонений от нормы, обнаруженных во время испытаний.

Фуникулер должен был возобновить работу 23 августа, но пресс-служба "Киевпастранса" сообщила, что срок ремонта пришлось продлить.

"После испытательной нагрузки вытяжка троса превысила допустимую норму. Согласно экспертной оценке, этот вопрос требует дополнительного внимания и времени на коррекцию. О дне завершения регламентных работ предприятие сообщит дополнительно", - говорится на сайте КГГА.

КП "Киевпастранс" сообщил, что за минувший месяц во время ежегодных регламентных работ были обновлены средства связи фуникулера, настилы пола и потолка, отремонтировали тяговые двигатели, колеса, тормоза, пантографы.

Киевский фуникулер эксплуатируется с 1905 года. За это время он трижды подвергался коренной реконструкции - в 1928, 1958 и 1984 годах.

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