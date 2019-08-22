Коломойский осуществляет давление из-за дела "Роттердам+", чтобы получить льготные условия для своего бизнеса, - Дмитрий Вовк

"Он это делает не впервые. Он это делал и в 2013-2014 году, еще при власти Януковича".

Формула "Роттердам+" - это рыночный подход к ценообразованию, который не нравится Коломойскому, привыкшему иметь льготные тарифы на электроэнергию для своего бизнеса и добивается получить их снова.

Об этом заявил экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк в эфире "Прямого".

"Это (формула Роттердам + - ред.) абсолютно прозрачный рыночный подход к ценообразованию, законный. Но он не нравится некоторым людям, которые привыкли к получению себе льготных условий. Например, Игорь Валерьевич Коломойский. Вот вся суть. Если кто-то пытается выдумать велосипед, я советую этого не делать, всегда пользоваться рыночными подходами как надежный предохранитель к любым кризисным ситуациям, особенно в такой важной сфере как энергетика", - цитирует Вовка "Украинские новости".

Он напомнил, что олигарх уже не впервые осуществляет давление, в частности на членов НКРЭКУ, чтобы добиться льготных тарифов на электроэнергию для своих предприятий. Так, в 2013-2014 Коломойский, благодаря полученным льготам на тарифы для ферросплавных заводов, сэкономил 2,5 миллиарда гривен. Позже к средствам давления он подключил медийный ресурс и определенных лиц с антикоррупционных органов.

"Давление он осуществляет для того, чтобы получить для себя льготные условия на электроэнергию. Он это делает не впервые. Он это делал и в 2013-2014 году, еще при власти Януковича. В этот период он получил себе почти 2,5 миллиарда гривен льготную экономию на электрическую энергию совсем по другому курсу, чем сейчас. В 2015-2016 году это давление продолжилось уже на меня лично. Оно было неудачно. Поэтому подключилось медийное давление, а затем появился медийно-юридический пузырь или пузырь от НАБУ и САП", - сообщил Волк.

Экс-глава НКРЭКУ также обратил внимание, что наиболее активный в публичном поле критик формулы "Роттердам+" Андрей Герус, настаивает исключительно на снижении цен на электроэнергию для промышленности, то есть лоббирует интересы крупных потребителей электроэнергии.

"Наверное, надо спросить представителя президента в правительстве господина Геруса, который все последние три года пиарился на теме "Роттердам+"и занимался снижением тарифов в кавычках для промышленности, почему он не думает о населении. Пусть объяснит, какие ожидания по уровню тарифов для населения", - отметил Вовк.

Напомним, 24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу "Роттердам+". 8 августа 2019 детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам+", среди которых экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк. 20 августа 2019 суд отказал в ходатайстве НАБУ и не согласился брать под стражу Д.Вовка.

Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известную как формула "Роттердам+") была утверждена НКРЭКУ 3 марта 2016. Согласно ей, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам+" прекратилось.

Обоснованность формулы "Роттердам+" подтвердили Европейская ассоциация угля и лигнита (EURACOAL) и Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.