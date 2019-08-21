Суд отказал в заочном аресте еще одного фигуранта дела "Роттердам+"

Соломенский районный суд Киева отказался заочно арестовать экс-начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского, подозреваемого по делу "Роттердам+".

Решение приняла в среду судья Елена Курова, пишет издание "Слово и дело".

По словам прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталия Пономаренко, Бутовский 13 июля вылетел в турецкий курортный город Бодрум и сейчас находится в розыске.

В свою очередь адвокат Бутовского Ирина Одинец возражала против ходатайства о заочном аресте. По мнению защитника, ее клиент не получил статус подозреваемого и не был объявлен в международный розыск.

Изучив ходатайства, судья Курова отказала в его удовлетворении.

Напомним, бывший глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк и еще пятеро человек подозреваются НАБУ в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК) при внедрении формулы "Роттердам+". По версии следствия, она принесла потребителям более 18 млрд 868 млн гривен убытков.

Вовк находится за границей, суд отказал следствию в его заочном аресте.