Украина снизила экспорт электроэнергии на 2,3%

В Беларусь и Россию украинская электроэнергия не экспортировалась.

Украина в январе-июле 2019 года снизила экспорт электроэнергии на 2,3% (на 83,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 3 млрд 542,8 млн кВт-ч.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, передает Интерфакс-Украина.

Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии возросли на 3,8% (на 86,9 млн кВт-ч) – до 2 млрд 382,4 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу снизились на 9,2% (на 76,3 млн кВт-ч) – до 755,6 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Молдову составили 404,8 млн кВт-ч, что на 18,9% (на 94,1 млн кВт-ч) меньше, чем в январе-июле-2018.

В Беларусь и Россию за семь месяцев 2018-го и 2019 годов украинская электроэнергия не экспортировалась.

При этом Украина в июле возобновила коммерческий импорт электроэнергии, суммарный объем которого составил 274,6 млн кВт-ч. В т.ч. из Словакии было поставлено 151,1 млн кВт-ч, из Беларуси – 103,6 млн кВт-ч, из Венгрии – 19,9 млн кВт-ч.

Кроме того, в рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран (учитывается по контрактам ГП "Энергорынок"), за семь месяцев текущего года из РФ импортировано 15,9 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,7 млн кВт-ч.

Напомним, с 1 июля впервые в своей истории Украина импортировала электроэнергию из ЕС. Поставки осуществлял независимый поставщик электроэнергии компания "Эру Трейдинг". Новая модель рынка электроэнергии запущена в соответствии с принятым Верховной Радой в 2017 году Законом Украины "О рынке электроэнергии". Согласно Закону, новая модель предусматривает внедрение, в частности, рынка двусторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного рынка, балансирующего рынка, снимает ограничения на импорт электроэнергии.