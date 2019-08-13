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Импорт дизтоплива из России сократился на треть после введения пошлин

Спецпошлину на трубопроводный дизель и автогаз из России Украина ввела 17 июля.

Импорт дизтоплива из России сократился на треть после введения пошлин
Фото: Макс Требухов

За первую декаду августа импорт дизельного топлива в Украине сократился на 33% - до 129 тысяч тонн по сравнению с первой декадой июля (193 тысячи тонн).

Об этом сообщает профильное издание enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы А-95.

Причиной сокращения импорта стало прекращение прямых поставок российского топлива в Украину. Импорт по трубопроводу Прикарпатзападтранс прекратился с 1 августа из-за введения на него 3,75% пошлины. Лукойл же приостановил поставки топлива в Украину, поскольку российское Минэкономразвития не согласовывает на август график.

По итогам первой декады предыдущего месяца на эти поставки приходилось около 35% от всего импорта дизтоплива в Украине, или 67 тысяч тонн.

По информации А-95, после 1 августа в Украину поступает только топливо Роснефти по смешанной логистической схеме: по трубопроводу в Гомель (Беларусь), где переваливается в железнодорожные цистерны и заходит в Украину через участок белорусско-украинской границы в Черниговской области.

"Максимальная пропускная способность этого канала поставок неизвестна: оценки экспертов колеблются в пределах от 120 до 200 тысяч тонн в месяц", - пишет издание.

Напомним, 17 июля Украина ввела спецпошлину на трубопроводный дизель и автогаз из России. С 1 августа на импорт дизтоплива из России трубопроводным транспортом применяется специальная пошлина в размере 3,75% от таможенной стоимости товара. С 1 октября она повысится до 4%.

Решение о введении ограничений на импорт российских товаров, в том числе дизельтоплива, принято в ответ на недружественные действия со стороны Российской Федерации, которая ввела санкции в отношении Украины

По данным профильного издания enkorr, поставки ДТ из России в 2018 года обеспечили 40% украинского рынка дизельного топлива — 2,597 млн тонн. В первом полугодии 2019 года поставки выросли на 23,2%, до 1,38 млн тонн, по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, а доля в балансе рынка до 44%. Около 90% дизельного топлива идет в Украину по трубопроводу, который связывают с Виктором Медведчуком.

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