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Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату

Кравцов задекларировал 9,7 млн гривен за 2018 год.

Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
Евгений Кравцов
Фото: uz.gov.ua

Зарплата руководителя "Укрзализныци" Евгения Кравцова в 2018 году составляла 570 588 гривен в месяц.

Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

Так Кравцов прокомментировал информацию СМИ, относительно своей зарплаты. Известно, что за 2018 год он задекларировал 9,7 млн гривен.

"За 2018 год я задекларировал 9,7 млн гривен доходов. Но зарплата за пять месяцев 2017 года мне была выплачена в 2018 году, потому что со мной контракт был подписан лишь в начале 2018 года из-за бюрократических процедур. Поэтому 9,7 млн гривен - это зарплата не за 12 месяцев, а за 17", - пояснил Кравцов.

Таким образом, зарплата Кравцова в 2017-2018 годах составляла 570 588 гривен в месяц, тогда как ранее говорилось о зарплате в размере 812 тысяч гривен в месяц.

По словам Кравцова, такой уровень оплаты труда "намного ниже рыночных зарплат в Украине на аналогичных должностях".

"Скажу откровенно, мои предшественники, до 2014 года, получали около 12 тысяч гривен. При этом они руководили компанией с многомиллиардными оборотами. Это порождает коррупционные риски. Сейчас ситуация другая, но отмечу, что в «Укрзализныце» - не самый высокий уровень зарплат среди госкомпаний", - отметил глава "УЗ".

Напомним, Кравцов пришел в "УЗ" в 2015 году - на должность советника генерального директора. Позже он работал директором по реформированию, имущественной и правовой политики "УЗ", начальником департамента реформирования и корпоративного развития, членом правления, и.о. главы правления, а также первым замминистра инфраструктуры - председателем наблюдательного совета.

В августе 2017 года Кравцов вернулся в "УЗ" и был назначен и.о. главы правления компании. Сообщалось, что на этой должности он будет получать 1,2 млн гривен в месяц.

Предыдущий глава "УЗ" Войцех Бальчун по контракту получал 461,6 тыс. гривен, но за качественную работу ему были положены квартальная премия (до трех окладов) и годовая премия (до 24 окладов).

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