Глава ФГИ настаивает на смене руководства ОПЗ

"Одесский припортовый завод подлежит приватизации, и я верю, что при новой власти никто из олигархов не будет препятствовать его продаже".

Исполняющий обязанности Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров настаивает на смене руководства Одесского припортового завода (ОПЗ), считая это необходимым условием для продолжения работы предприятия.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Одесский припортовый завод является флагманом химической промышленности. Правильнее - был флагманом, пока его не загнали в миллиардные долги перед Фирташем и не довели до остановки, а сделать это без помощи менеджмента невозможно. Однако помимо долга сверхважным является вопрос функционирования завода и выпуска продукции, с чем нынешнее правление завода справиться не может", - отметил Трубаров.

"Поэтому нормальная практика, когда государство усиливает свое влияние на подчиненные ей предприятия, в том числе путем смены руководства, если оно не справляется с возложенными на него обязанностями", - добавил и.о. главы ФГИ.

По мнению Трубарова, менеджмент ОПЗ "воспользовался несовершенством процедур корпоративного управления" и не сообщил Фонду как органу управления о проведении конкурса, предложениях участников и его результатах.

"То, что ОПЗ запустился, это позитив, но то, как руководство провело конкурс по отбору давальца, вызывает много вопросов не только у Фонда госимущества как органа управления, но и у правоохранителей", - подчеркнул Трубаров.

Он также выразил надежду, что ОПЗ в ближайшее время будет приватизирован.

"Одесский припортовый завод подлежит приватизации, и я верю, что при новой власти никто из олигархов не будет препятствовать его продаже, а Кабинет министров утвердит отобранного инвестиционного советника Pericles Global Advisory, который также сомневается, что при нынешнем правления ОПЗ удастся провести качественную подготовку к приватизации", - отметил Трубаров.

Напомним, в конце июля ФГИ выбрал первых советников для трех объектов "большой приватизации".