"Нафтогаз" обжаловал постановление Кабмина о снижении цен на газ для населения

"Нафтогаз Украины" обжаловал постановление Кабмина от 5 июня об изменении методики формирования цен на газ для населения.

Об этом говорится в сообщении Окружного административного суда Киева.

"Истец просит суд признать противоправным и недействительным постановление Правительства от 5 июня 2019 года №485 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 года №293", - сообщил суд.

Производства по административному иску еще не открыто.

Постановление правительства, которое обжалует "Нафтогаз", вынудило компанию сильно снизить цену на газ. По старой методике в июне газ должен был стоить 6299 гривен за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку и распределение), а после изменения методики цена упала до 5554 гривен.

В августе НАК продает природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязательств уже по цене 4653,54 гривен/тыс. куб. м (без НДС и транспортировки).

Постановление правительства №485 предусматривает, что "Нафтогаз" для определения цены газа по ПСО анализирует четыре показателя: цена для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные МЭРТ по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенная цена на Украинской энергетической бирже, и цену по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года. Компания должна выбирать из них самую низкую.