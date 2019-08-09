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​Японское агентство повысило рейтинг Украины с CCC + до B

ВВП Украины растет, инфляция замедляется.

​Японское агентство повысило рейтинг Украины с CCC + до B
Фото: sinet.com.ua

Японское рейтинговое агентство R&I повысило кредитный рейтинг Украины с CCC + до B. Прогноз по рейтингу - стабильный.

"Экономика Украины продолжит восстанавливаться. Ее финансовое положение уже улучшилось. Экономическая стабильность повысилась благодаря строгой фискальной политике, а также монетарной политике, направленной на контроль над инфляцией. Баланс текущих операций остается немного дефицитным. С увеличением международных резервов его устойчивость к внешним шокма повышается", - говорится в пресс-релизе агентства.

Аналитики агентства R&I отмечают, что ВВП Украины растет, инфляция замедляется, а временное увеличение дефицита платежного баланса до 3-4% не будет влиять на кредитоспособность Украины.

Несмотря на значительные потребности в рефинансировании задолженности и для поддержания здоровой финансовой среды, финансовая поддержка Международного валютного фонда является важным для Украины.

Японцы предполагают, что консолидация власти вокруг президента, имеющего большинство в парламенте, обеспечит стабильную базу для реализации его политики.

Исходя из этих соображений R&I решило повысить рейтинг эмитента в иностранной валюте до уровня B.

Напомним, что Standard & Poor's с 2015 года сохраняет рейтинг Украины на уровне B-; Fitch - с 2016 года на уровне B-; Moody's - с 2018 года на уровне Caa1 (на одну позицию ниже, чем S&P и Fitch).

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Источник: "Українські новини"
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