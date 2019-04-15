S&P подтвердило рейтинги Украины на уровне В-/В

Рейтинг обозначен как "стабильный", хотя в агентстве допускают задержки с выплатами по заимствованиям.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B" и рейтинг по национальной шкале "uaBBB" с прогнозом "стабильный". Об этом говорится в сообщении агентства.

"Несмотря на повышение темпов экономического роста и снижение инфляции, мы отмечаем неопределенность прогноза в отношении финансирования валютных обязательств правительства со сроками погашения после 2019 года, когда Украине предстоит достичь нового соглашения с Международным валютным фондом", – говорится в сообщении агентства.

Агентство указывает, что прогноз "стабильный" отражает ожидания того, что в целом Украина будет выполнять условия соглашения с МВФ в рамках программы stand by на $3,9 млрд, хотя возможны некоторые задержки в их выполнении.

Суверенные рейтинги могут оказаться под давлением в случае возникновения проблем со льготным финансированием или доступом к рынкам капитала в следующем году, что поставит под вопрос способность украинского правительства выполнять свои значительные внешние обязательства до конца 2019 года и в 2020 году, отмечает S&P.

"Мы полагаем, что в случае вынесения неблагоприятного для Украины решения в рамках судебного процесса между Украиной и Россией в отношении еврооблигаций, выпущенных правительством Украины в декабре 2013 года, … это может негативно повлиять на Украину", – говорится в обзоре.

Напомним, 2019 год является пиковым по выплате внешних кредитов: Украина обязана выплатить МВФ 1 325,476 млн спецправ заимствования (СПЗ), что по курсу НБУ на начало января составляет около 1,8 млрд долларов.