Украина начала экспорт газа в направлении Венгрии

Украина начала экспортировать газ в направлении Венгрии.

Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

На своей странице в фейсбуке глава НАК сослался на публикацию в прессе, согласно которой входящая в TAS Group Сергея Тигипко газовая компания осуществила поставку в Венгрию 1 МВт-ч газа.

В конце января 2019 года сообщалось, что "ТАС Энергия Страны" в рамках тестирования готовности украинской газотранспортной системы и таможенных режимов к экспортным операциям осуществила первый в истории Украины экспорт газа в Европу в направлении Словакии. В качестве покупателя в тестовом экспорте выступила компания Metalex Limited.