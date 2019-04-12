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Украина начала экспорт газа в направлении Венгрии

Поставку осуществила компания, входящая в TAS Group Сергея Тигипко.

Украина начала экспорт газа в направлении Венгрии
Фото: EPA/UPG

Украина начала экспортировать газ в направлении Венгрии.

Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

На своей странице в фейсбуке глава НАК сослался на публикацию в прессе, согласно которой входящая в TAS Group Сергея Тигипко газовая компания осуществила поставку в Венгрию 1 МВт-ч газа.

В конце января 2019 года сообщалось, что "ТАС Энергия Страны" в рамках тестирования готовности украинской газотранспортной системы и таможенных режимов к экспортным операциям осуществила первый в истории Украины экспорт газа в Европу в направлении Словакии. В качестве покупателя в тестовом экспорте выступила компания Metalex Limited.

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