Киев возьмет в кредит € 110 млн на закупку трамваев и вагонов метро

Кредит позволит закупить до 50 вагонов метро и 40 трамвайных вагонов.

Киевский городской совет разрешил коммунальным предприятям "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" под свою гарантию привлечь €50 млн и соответственно €60 млн кредита Европейского банка реконструкции и развития на закупку трамвайных и вагонов метро. Данное решение было принято на заседании 11 апреля.

Этим же решением Киевсовет уполномочил мэра Киева, председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко подписать соглашение о подготовке кредитного финансирования.

Согласно пояснительной записке, реализация кредита позволит закупить до 50 вагонов метро и 40 трамвайных вагонов длиной 30-34 метра, приспособленных к обслуживаю людей с особыми потребностями.

Также было отмечено, что изношенность трамвайного парка "Киевпасстранса" составляет 89%.

Напомним, «Киевпастранс» договорился с польской компанией PESA о закупке 10 трамваев за 568,443 млн гривен. В документах предусмотрена поставка 10-ти новых низкопольных трамваев 2019 года выпуска. Сообщалось, что длина одного вагона - более 26 м с наличием не менее 60 сидячих пассажирских мест.

Также "Киевпастранс" подписал со львовским "Электронтрансом" контракт на 10 низкопольных трамваев длиной 30,2 метра. Сумма договора составила почти 498 млн гривен.