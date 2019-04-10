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Здание киевской мэрии эвакуировали из-за звонка о заминировании (обновлено)

Проверка не выявила взрывчатки.

Здание киевской мэрии эвакуировали из-за звонка о заминировании (обновлено)
Фото: zn.ua

Неизвестные сообщили о заминировании здания Киевской городской государственной администрации, всех работников эвакуировали, на месте дежурят подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает столичное управление полиции.

Звонок о заминировании поступил около 15:00, руководство КГГА приняло решение вывести всех сотрудников из здания на время проверки.

На место прибыли взрывотехники, кинологи, пожарные и полиция.

Обновление. Правоохранители  завершили осмотр здания КГГА и прилегающей территории и не обнаружили взрывоопасных предметов. По факту ложного сообщения о минировании открыто уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса. Правоохранители устанавливают сообщившего о минировании здания.

Напомним, 2 апреля неизвестные сообщили о минировании на трех объектах "Укроборонпрома" и в здании Высшего совета правосудия в Киеве. Взрывотехники тщательно осмотрели все объекты и не обнаружили никаких взрывных устройств.

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