Здание киевской мэрии эвакуировали из-за звонка о заминировании (обновлено)

Неизвестные сообщили о заминировании здания Киевской городской государственной администрации, всех работников эвакуировали, на месте дежурят подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает столичное управление полиции.

Звонок о заминировании поступил около 15:00, руководство КГГА приняло решение вывести всех сотрудников из здания на время проверки.

На место прибыли взрывотехники, кинологи, пожарные и полиция.

Обновление. Правоохранители завершили осмотр здания КГГА и прилегающей территории и не обнаружили взрывоопасных предметов. По факту ложного сообщения о минировании открыто уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса. Правоохранители устанавливают сообщившего о минировании здания.

Напомним, 2 апреля неизвестные сообщили о минировании на трех объектах "Укроборонпрома" и в здании Высшего совета правосудия в Киеве. Взрывотехники тщательно осмотрели все объекты и не обнаружили никаких взрывных устройств.