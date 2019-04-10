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В Луганской области приостановлено теле- и радиовещание из-за долгов

Задолженность составила более 99 миллионов гривен.

В Луганской области приостановлено теле- и радиовещание из-за долгов
Фото: пресс-служба президента

С шести мачт в Луганской области из-за обесточивания прекращено вещание украинских теле- и радиоканалов. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Станции не работают в Лисичанске, Широком, Белолуцке, Зориновке, Сватово и Беловодске, сообщил Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения. Все объекты работают в аварийном режиме, от дизель-генераторных установок.

Концерн РРТ заявил, что объекты отключены из-за долгов за потребленную электроэнергию перед поставщиком. Задолженность со стороны Национальной общественной телерадиокомпании Украины составил более 99 млн грн.

«Следствием отключения электроснабжения объектов стало полное прекращение трансляции программ телевидения в аналоговом и цифровом формате, а также нарушения в работе радиовещания и средств СБУ, Министерства обороны, МВД, Госспецсвязи, ОАО Укртелеком, мобильных и других операторов связи по всей территории Луганской области, включая неподконтрольные», - сообщил исполняющий обязанности директора концерна РРТ Сергей Микрюков.

8 апреля и.о. председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что у «Общественного» нет долгов перед РРТ, потому что эта услуга не заказывалась, на нее не предусмотрены деньги в бюджете.

Напомним, трансляция радио и телеканалов в аналоговом формате на большую часть Луганской области прекратилась 4 апреля. С того времени, в некоторых местностях на волнах украинских вещателей появились СМИ пророссийских боевиков.

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