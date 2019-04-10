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Ученые впервые показали изображение черной дыры

До сих пор все представления о черных дырах были исключительно теоретическими.

Европейским ученым впервые удалось сделать фотографию тени черной дыры в дальней галактике Messier 87, находящейся в скоплении Девы.

Черная дыра в галактике Messier 87
Фото: EPA-EFE/EVENT HORIZON TELESCOPE COLLABORATION
Черная дыра в галактике Messier 87

Расстояние до этой черной дыры - около 50 млн световых лет, или почти 500 трлн километров. Чтобы ее сфотографировать, потребовалась сеть из восьми телескопов, расположенных на разных континентах, пишет BBC.

До сих пор все представления о черных дырах были исключительно теоретическими. Само их реальное существование было лишь научной гипотезой.

Издание N+1 указывает, что сверхмассивная черная дыра в центре Messier 87 - одна из крупнейших известных на данный момент. Ее масса составляет порядка 6–7 миллиардов масс Солнца.

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