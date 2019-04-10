Захваченных Россией украинских моряков снова отправили на психиатрическую экпертизу

В России в отношении 20 военнопленных украинских моряков проведена комиссионная комплексная амбулаторная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. В отношении еще четверых экспертиза состоится до конца текущей недели.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Фейсбуке.

Он также заявил, что адвокатов к морякам на время проведения экспертизы не допустили, поэтому такие действия следствия будут обжалованы.

"Вопреки возражениям защиты, экспертиза все равно была следствием назначена и проведена. Также следствие отказало в удовлетворении ходатайств всех адвокатов нашей команды о присутствии при проведении экспертизы для оказания юридической помощи военнопленным. Данные действия следствия будут обжалованы", - подчеркнул Полозов.

Он также сообщил, что судебные заседания по рассмотрению ходатайства следствия о продлении сроков содержания под стражей в отношении военнопленных состоятся на следующей неделе. Точные даты пока Лефортовским районным судом Москвы не назначены.

"Ориентировочно - 16-17 апреля", - прогнозирует адвокат.

Напомним, ранее, 8 апреля, военнопленных украинцев посетила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович. Один из них - капитан 2-го ранга Денис Гриценко - рассказал комиссару СЕ об условиях содержания в СИЗО. Сообщалось, что Гриценко разговаривал с Миятович на английском языке около 10 минут, что возмутило российского омбудсмена Татьяну Москалькову.

Украинские моряки попали в плен после российской агрессии в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, трое из них при захвате получили ранения. В РФ моряков обвинили в незаконном пересечении границы. Украинцы своей вины не признают и считают себя военнопленными. Все моряки находятся в СИЗО на время проведения российского следствия.

В марте адвокат Полозов сообщал, что Гриценко и других захваченных моряков - Михаила Власюка, Андрея Драча и Вячеслава Зинченко вывозили в институт Сербского в Москве для проведения психиатрической экспертизы.