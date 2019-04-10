"​Не утверждаю, что Зеленский наркоман, но если не сдаст анализ - заберу слова обратно", - Порошенко
"​Не утверждаю, что Зеленский наркоман, но если не сдаст анализ - заберу слова обратно", - Порошенко
В Киеве появились билборды с Порошенко и Путиным
В Киеве появились билборды с Порошенко и Путиным
Команда Зеленского назвала своих экспертов и советников
Команда Зеленского назвала своих экспертов и советников
Садовый предсказал бегство нардепов из "Самопомощи", одним из них может быть Соболев (обновлено)
Садовый предсказал бегство нардепов из "Самопомощи", одним из них может быть Соболев (обновлено)
Приват для президента
Приват для президента
У Зеленского ответили на предложение Кличко об анализах в VADA
У Зеленского ответили на предложение Кличко об анализах в VADA
Юрист Коломойского скрыто работает в штабе Зеленского, - Вihus.info
Юрист Коломойского скрыто работает в штабе Зеленского, - Вihus.info
Суд готов признать национализацию "Приватбанка" незаконной
Суд готов признать национализацию "Приватбанка" незаконной
Клиника Eurolab удалила или скрыла свою страницу в Фейсбуке
Клиника Eurolab удалила или скрыла свою страницу в Фейсбуке
ГлавнаяОбществоВойна

Закрытый после обстрела пропускной пункт "Марьинка" на Донбассе возобновил работу

5 апреля работа КПВВ была приостановлена после того, как снайпер боевиков ранил пограничника.

Закрытый после обстрела пропускной пункт "Марьинка" на Донбассе возобновил работу
Фото: dpsu.gov.ua

На линии разграничения в Донецкой области разблокировали работу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка".

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"В связи со стабилизацией ситуации в пределах дорожного коридора "Донецк-Курахово" по решению командующего Объединенными силами сегодня с 07:00 восстановлен пропуск людей и транспортных средств через КПВВ "Марьинка"", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что на данный момент все пропускные пункты на линии разграничения работают в штатном режиме.

Кроме того, накануне после реконструкции возобновил работу КПВВ "Гнутово". Изначально открытие этого пункта пропуска было запланировано на 8 апреля, но было перенесено на сутки.

Напомним КПВВ "Марьинка" был закрыт 5 апреля после того как снайпер боевиков ранил пограничника. 9 апреля командование операцией Объединенных сил приняло решение об открытии КПВВ 10 апреля.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также