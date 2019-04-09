КПВВ "Гнутово" восстановил работу, на КПВВ "Марьинка" сохраняется угроза обстрелов

В зоне боевых действий на Донбассе сегодня восстановил работу пункт пропуска "Гнутово", КПВВ "Марьинка" остается закрытым для граждан. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Поскольку часть мероприятий по реконструкции КПВВ "Гнутово" завершена, сегодня с 07.00 восстановлен пропуск лиц через линию разграничения в этом контрольном пункте. На КПВВ "Марьинка" по решению командующего Объединенных сил продолжает действовать режим "Красный" из-за угрозы для гражданского населения в связи с обстрелами вооруженными формированиями РФ дорожного коридора. Пропуск граждан и транспортных средств в рамках этого гуманитарного дорожного коридора временно приостановлено ", - сказано в сообщении.

Остальные КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме. Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорск" - 30/55; "Новотроицкое" - 10/60; "Гнутово" - 20/20.

По данным пограничников, за минувшие сутки, по сравнению с предыдущими, пассажиро-транспортный поток был динамичным и характеризовался некоторым увеличением. В общем КПВВ пересекли 27,9 тысячи человек и 2,7 тысячи транспортных средств.