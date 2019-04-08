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Сегодня на Донбассе погиб военный, двое ранены

Боевики совершили 8 обстрелов.

Сегодня на Донбассе погиб военный, двое ранены
Фото: www.0629.com.ua

В зоне боевых действий на Донбассе сегодня в течение дня зафиксировано 8 обстрелов со стороны боевиков, в результате вражеского огня погиб украинский военнослужащий, двое бойцов получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

С начала суток боевики совершили четыре обстрела с применением запрещенного вооружения. В частности, российские оккупанты вели огонь из противотанковых ракетных комплексов, минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Огонь зафиксирован вблизи населенных пунктов Водяное, Пески, Авдеевка, Опытное, Верхнеторецкое, Каменка, Золотое-4 и Луганское.

На вражеские обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

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