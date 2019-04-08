Берём во внимание - предвестники облысения у мужчин

Выпадение волос является распространённой проблемой среди мужского населения. Как не пропустить его начало, по каким признакам это можно определить, и какие средства могут помочь в борьбе с облысением, рассмотрим в этой статье.

В настоящее время облысение у мужчин встречается всё чаще, и виной всему не только наследование этой проблемы, но и ухудшающиеся условия окружающей среды, стрессы, а также гормональные сбои. При первых признаках выпадения волос следует сразу приступить к выявлению причин и лечению.

Часто в начале заболевания можно обойтись наружными средствами, такими как Миноксидил Украина, который действует непосредственно на фолликулы волос и эффективно останавливает процесс их выпадения. Поэтому нужно контролировать состояние волосяного покрова, чтобы не пропустить начальный этап.

Начало процесса облысения

Необходимо периодически тщательно осматривать очертания линии роста волос: зачастую выпадение начинается именно в этой области. Если волосяной покров начинает редеть ближе к вискам, оставляя центральную часть выступающей вперед, это уже может стать сигналом для предпринятия активных действий.

Кроме того, следует уделить внимание осмотру и затылочной части головы, так как процесс начинается в этих двух областях либо в одно время, либо с небольшой задержкой на одной из них. Для осмотра можно использовать два зеркала или периодически фотографировать макушку для сравнения с более ранними снимками. Должно насторожить и появление большого числа волос на кровати после пробуждения и на расчёске во время расчёсывания. Чем больше их количество, тем больше поводов для беспокойства.

Типы облысения

Существует несколько видов потери волос в зависимости от признаков и причин, их сопровождающих. При гормональных сбоях чаще всего встречается андрогенный тип, характеризующийся несколькими стадиями и приводящий обычно к полной потере волос. Диффузный тип возникает при неправильном питании, стрессах, нехватке витаминов и характеризуется не только облысением, но и истончением волоса.

При очаговом типе волосы выпадают на различных участках, постепенно сливаясь в один. Если первый тип характеризуется необратимостью процесса, то остальные два хорошо поддаются лечению, например, серией безопасных и эффективных продуктов MinoMax.

Что можно сделать?

Существует несколько вариантов лечения, которые подбираются в соответствии с типом и степенью заболевания: от народных способов до крайних хирургических мер. Наиболее щадящим и безопасным средством является Minoxidil для мужчин, который уже давно зарекомендовал себя в решении проблемы облысения. Помимо этого следует пересмотреть отношение к своему образу жизни, питанию и наличию стресса - всё это в результате позволит остановить облысение.