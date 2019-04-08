Принт на вещах: готовимся к летним корпоративным и семейным праздникам

Когда наступает теплая пора года, все чаще семейные и корпоративные мероприятия начинают проходить на открытом воздухе. Конечно же в такие дни хочется выглядеть ярко и оригинально.

Зачем нужна печать принтов на одежде

Бывает масса случаев, когда печать логотипа на футболках бывает не только оправдана, но и напрямую обязательна:

командное соревнование – когда каждый член команды должен быть в футболке и эмблемой;

мероприятие в поддержку или защиту конкретного человека или животного;

праздник – семейный, политический, социальный, принадлежность к которому хочется показать таким нестандартным способом;

подарок – подарить парню толстовку с любимой рок-группой, либо футболку с футболистом, а также майку для ребенка с его любимым мультяшным героем – легко.

Праздник станет ярче, если все гости будут в одинаковых футболках – это сплотит и сблизит людей. Более того, такое изделие будет памятным презентом не только для «виновника» торжества, но и для приглашенных. Вещь можно будет носить еще очень долго, что достаточно практично.

Особенности нанесения принтов

Как правило, специализирующиеся компании предлагает своим клиентам следующие услуги:

печать логотипа, принта, фотографии, картинки, надписи, выбранного из коллекции на сайте, а также присланного заказчиком;

собственные качественные товары под нанесение логотипа: мужские и женские футболки, свитшоты, рубашки, жилетки, майки, ветровки, толстовки, куртки и т.п., собранные в обширном каталоге с указанием размеров, состава ткани и стоимости;

гарантию до 80 стирок на все нанесенные компанией принты;

индивидуальную доставку заказа – сроки доставки оговариваются с каждым клиентом отдельно;

скидки для заказчиков оптовых партий;

наиболее оптимальный способ переноса изображения на ткань: шелкотрафарет (для оптовых партий), прямая фотопечать (для многоцветного изображения), термоперенос (для печати надписей, с использованием ограниченного количества цветов).

Качество товаров для печати

Для нанесения изображений на изделия, как правило, используют одежду от Fruit of the Loom – одного из крупнейших производителей нижнего белья и одежды.

Все предметы одежды этого бренда выполняются из тканей, препятствующих раздражению кожи, аллергическим реакциям (особенно важно для детей). Материал пропускает воздух и не дает влаге скапливаться на коже, что исключает размножение грибка и различных бактерий, поражающих кожный покров. Носить эти вещи комфортно, удобно, они являются сравнительно долговечными.