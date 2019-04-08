Женщины писательницы, которые изменили мир

Есть много замечательных женщин-писательниц, которые в значительной степени перевернули представление людей о литературе: их произведения не похожи ни на что, ими зачитываются миллионы. Поговорим о двух таких выдающихся личностях: о Вирджинии Вульф и Джоан Роулинг.

Вирджиния Вульф - писательница-реформатор

Вирджиния Вульф - писательница, (настоящее имя - Адела), родилась в Англии в 1882 году в семье лондонских аристократов. И у папы, и у мамы это был уже второй брак, оба вдовцы. Вирджиния стала одной из основоположниц борьбы за права женщин. Обличение социального неравенства, а с другой стороны, идеи всепобеждающей любви и легли в основу ее произведений:

«Миссис Дэллоуэй» (1925) рассказывает о светской даме, которая позволила себе полюбить человека из иного социального слоя;

роман «На маяк» (1927) автобиографичен, он рассказывает, как героиня пытается заниматься творчеством в атмосфере семейных скандалов;

роман «Орландо» (1928) - сатирическое произведение о человеке, который живет не старясь триста лет, постепенно превращаясь в женщину;

роман «Волны» (1931) рассказывает о внутренних состояниях шести друзей, об их трансформации.

Джоан Роулинг - автор книг о Гарри Потере

Джоан Роулинг - английская писательница, сценарист, продюсер и меценат. Получила всемирно известную славу, как создатель огромного мира магии. Идея написать произведение возникла у нее случайно во время работы в благотворительной организации Международная амнистия. В 1997 году была написана первое творение из серии - Гарри Потер и Философский камень. Впоследствии она написала еще 7 книг о Гарри Поттере и три дополнения к этим книгам.

Когда она принесла издателю первую книгу, он уговорил ее не подписываться женским именем, опасаясь, что это оттолкнет часть покупателей мальчиков, поэтому книгу подписали нейтральным псевдонимом Дж. К. Роулинг, не намекавшим на пол. Книги о Гарри Потере были проданы тиражом более полумиллиона экземпляров. Кроме этого бестселлера, писательница написала еще ряд романов для взрослых: "Случайная вакансия", "Зов кукушки", "Шелкопряд", "На службе зла".

Как читать великие произведения, если времени нет?

В эпоху всеобщей сумасшедшей занятости не всегда удается посидеть в тишине с обычной бумажной книгой, поэтому для деловых людей отличный вариант - слушать аудиокниги. Аудиокниги скачать куда более проще, чем постоянно с собой возить бумажный вариант. Сейчас для этого достаточно иметь телефон и наушники.