На Березняках в Киеве произошел крупный пожар на рынке

Огонь сначала вспыхнул в киоске с шаурмой.

Фото: Kiev Operative

В Киеве на Березняках вспыхнул пожар на рынке, в результате возгорания никто не пострадал. Об этом сообщает Киев Оперативный.

По словам очевидцев, первым гореть начал МАФ с шаурмой, затем огонь перекинулся на магазин мобильной техники и цветочный салон.

Фото: Kiev Operative

На месте работают пожарные службы и правоохранители, угрозы для жизни граждан на данный момент нет.

Пожар возник около 14:10, ликвидировать его удалось только через час. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с электроприборами.

Фото: Kiev Operative

Фото: Kiev Operative

Напомним, сегодня ночью в Подольском районе Киева пожарные ликвидировали масштабный пожар на территории частной усадьбы, где взорвались газовые баллоны.