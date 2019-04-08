Суд по делу об убийстве Бузины составил график заседаний и приступает к процессу

В деле об убийстве журналиста Олеся Бузины прокурор начал зачитывать обвинительное заключение. Об этом сообщила спикер столичной прокуратуры Надежда Максимец, пишет "Украинская правда".

"Суд согласился позицией по прокуратуры, расценив ходатайства защиты об отводе всему составу суда присяжных как злоупотребление правом и попыткой затянуть процесс судебного разбирательства, который и так продолжается уже второй год", – сказала Максимец.

На одном из прошлых заседаний суд определился с датами заседаний по этому делу до июля, и теперь суд будет заседать почти каждую неделю вплодь до июля.

На сегодняшнем заседании прокурор приступил к оглашению обвинительного акта, состоящего из 30 страниц, суд заслушал больше половины обвинительного акта и объявил перерыв в заседании до 15 апреля.

По словам Максимец, дальше суд определит порядок исследования доказательств.

"Это может быть сначала исследование письменных доказательств, потом допрос свидетелей. Или сначала допрос свидетелей, а затем исследование доказательств. Обвиняемых как правило допрашивают в конце", – напомнила пресс-секретарь прокуратуры.

Напомним, Олеся Бузину застрелили 16 апреля 2015 года на улице Дегтяревской в Киеве. 28 ноября 2017 года прокуратура Киева направила в Шевченковский суд обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве Андрея Медведько и Дениса Полищука. Обвиняемые вину не признают.