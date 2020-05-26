Суд по делу об убийстве Бузины продолжится 29 мая

Шевченковский районный суд Киева перенес заседание по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины на 29 мая. Об этом LB.ua сообщили адвокаты обвиняемых и потерпевшей.
По словам адвоката потерпевшей матери журналиста Валентины Бузины - Артема Захарова, во время заседания 25 мая сторона защиты подала суду два ходатайства - об отводе новых прокуроров, а также одну из присяжных. Адвокат считает, что сторона защиты затягивает рассмотрение дела, поэтому суд до сих пор не начал рассматривать его по существу.
Адвокат двух подозреваемых - Андрея Медведько и Дениса Полищука - Александр Дульский добавил, что ходатайство по поводу отвода присяжной связано с тем, что она не проживала на территории Шевченковского района Киева, когда была присяжной в Шевченковском райсуде.
"Я заявил отвод и предоставил доказательства того, что она проживала в Святошинском районе. Присяжная подтвердила, что до декабря 2018 года там проживала. Председательствующая судья сообщила, что эти обстоятельства нужно проверить и отложила заседание", - сказал Дульский.
Адвокат также пояснил, что ходатайство по поводу отвода двух прокуроров Офиса Генпрокурора связано с тем, что они не были включены в группу прокуроров на стадии следствия.
"Свои полномочия они подтвердили поставлением от вчерашнего числа (25 мая - LB.ua) с подписью заместителя Генпрокурора, где указано: "рассмотрев материалы уголовного производства". Но заместитель Генпрокурора не мог ознакомится с материалами производства, поскольку они уже более двух лет находятся в суде. Прокурорский надзор по этому делу проводила прокуратура города Киева", - сказал он.
По словам Дульского, заявления стороны потерпевшей по поводу якобы затягивания рассмотрения дела не соответствуют действительности, поскольку сторона защиты лишь реализовывает свои процессуальные права, путем подачи ходатайств. А то, что суд не может перейти к стадии рассмотрения доказательств обвинения, связано с назначением судебных заседаний с длительными перерывами.
Адвокат обвиняемых также сообщил, что просил суд рассматривать дело каждый рабочий день, в связи с его резонансностью. Но соответствующее ходатайство было отклонено.
Следующее заседание начнется в 9:30.
Напомним, Олеся Бузину застрелили 16 апреля 2015 года на улице Дегтяревской в Киеве. 28 ноября 2017 года прокуратура Киева направила в Шевченковский суд обвинительный акт в отношении подозреваемых в убийстве Андрея Медведько и Дениса Полищука. Обвиняемые вину не признают.