ВАКС оставил под ночным домашним арестом Юрия Грымчака

Высший антикоррупционный суд оставил под домашним арестом бывшего замглавы Министерства временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Такое решение было принято на подготовительном заседании в деле по обвинению Грымчака и его вероятного сообщника, говорится на странице ВАКС в Facebook.

"Во время судебного заседания коллегия судей удовлетворила ходатайство прокурора САП и продлила подозреваемому экс-заместителю министра меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье в ночное время с 22:00 до 6:00 еще на 60 суток - до 25 июля 2020", - говорится в сообщении.

Также ему продлили срок обязательств прибывать в суд по каждому вызову, воздержаться от общения с обвиняемыми и свидетелями, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Вероятному сообщнику Грымчака, Игорю Овдиенко, продлили домашний арест, однако изменили его с круглосуточного на ночной.

Рассмотрение производства по сути запланировано на 1 июня 2020 года.

Грымчак был заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины с 10 марта 2017 года по 4 сентября 2019 года. Его уволили уже после задержания.

Напомним, что по версии следствия, подозреваемые требовали более миллиона долларов за предоставление некоторых услуг. Представитель одной из частных компаний рассказал Грымчаку о проблеме с получением разрешительных документов на строительство в пределах охранной территории Киева. Грымчак заявил, что за $1 млн может решить этот вопрос. Деньги якобы нужны были, чтобы подкупить чиновников в Минкультуры, Минюсте, КГГА и Украинском государственном институте культурного наследия.

Эта же фирма нуждалась в консультации по гражданскому делу о взыскании долга с другого частного предприятия. По версии следствия, Грымчак за $100 тыс. взялся обеспечить принятие необходимого судебного решения. Он якобы собирался обратиться к заместительнице генерального прокурора, чтобы та повлияла на председателя Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда), который, в свою очередь, мог бы повлиять на судей.

В ходе переговоров стороны договорились на сумме $80 тыс. Первую часть денег в размере $50 тыс. Грымчак и его помощник поделили между собой.

Грымчак и помощник были задержаны 14 августа 2019 года после получения $480 тыс. ($30 тыс. за решение вопроса с судом и $450 тыс. за разрешительные документы).

12 мая Национальное антикоррупционное бюро закрыло одного из уголовных дел против бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Оно касается недостоверного декларирования.

22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко.