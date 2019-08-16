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Грымчак обещал "решить вопросы", но не собирался этого делать, - сторона обвинения

Прокуроры объяснили, почему Грымчака обвиняют в мошенничестве, а не взяточничестве.

Грымчак обещал "решить вопросы", но не собирался этого делать, - сторона обвинения
Фото: www.radiosvoboda.org

Заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку инкриминируют мошенничество, а не взяточничество, потому что он не планировал злоупотреблять служебным положением.

Об этом заявили прокуроры во время заседания суда в Чернигове, где Грымчаку выбирают меру пресечения, передает Громадське.

Отмечается, что заместитель министра не имел целью злоупотреблять своим положением, а лишь «совершал мошеннические действия, чтобы завладеть чужими средствами».

Так, по данным следствия, Грымчак обещал повлиять на Верховный суд и Министерство культуры за вознаграждение, но не планировал этого делать.

Также следствие считает, что подозреваемый «вел конспирологические действия» - сам не получал деньги, а поручил это «помощнику» Игорю Овдиенко.

Напомним, Грымчак и его помощник Овдиенко были задержаны вечером 14 августа. 15 августа им объявили о подозрении в совершении преступления по ч.4. ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупных размерах). По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - деньгами. Их разоблачили и задержали после получения части неправомерной выгоды в размере $480 тыс.

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